Москва23 октВести.За последние 24 часа в результате атак со стороны Украины один мирный житель Белгородской области погиб и еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает глава региона Александр Шуваев.
Во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мужчина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего... В Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Четверо из них находятся на стационарном лечениинаписал губернатор в мессенджере МАХ
Всего за сутки противник атаковал регион 119 раз, в том числе с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. За указанный период силами задействованных подразделений были уничтожены 146 вражеских беспилотников.