Один человек погиб и 8 пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 119 раз, есть погибший и раненые Один человек погиб и 8 пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Москва23 окт Вести.За последние 24 часа в результате атак со стороны Украины один мирный житель Белгородской области погиб и еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает глава региона Александр Шуваев.

Во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мужчина. От всего сердца выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего... В Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего за сутки противник атаковал регион 119 раз, в том числе с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. За указанный период силами задействованных подразделений были уничтожены 146 вражеских беспилотников.