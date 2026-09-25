Москва25 сенВести.За последние 24 часа ВСУ атаковали Белгородскую область 97 раз, в результате ударов один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
За минувшие сутки ВСУ 97 раз атаковали территорию Белгородской области… При целенаправленной атаке ВСУ в Волоконовском округе погиб мирный житель… В Белгородском, Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения семь человек, в том числе двое детейнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Всего за сутки силами ПВО и мобильных огневых групп задействованных подразделений уничтожены 169 вражеских беспилотников.