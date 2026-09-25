В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки один человек погиб и 7 пострадали

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 97 раз, есть погибший и пострадавшие В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки один человек погиб и 7 пострадали

Москва25 сен Вести.За последние 24 часа ВСУ атаковали Белгородскую область 97 раз, в результате ударов один человек погиб и семеро пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 97 раз атаковали территорию Белгородской области… При целенаправленной атаке ВСУ в Волоконовском округе погиб мирный житель… В Белгородском, Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах получили ранения семь человек, в том числе двое детей написал глава региона в мессенджере МАХ

Всего за сутки силами ПВО и мобильных огневых групп задействованных подразделений уничтожены 169 вражеских беспилотников.