Один человек погиб и 7 пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Один человек погиб и семеро пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область Один человек погиб и 7 пострадали от атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Москва27 сен Вести.В результате атак со стороны Украины на Белгородскую область за последние 24 часа погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

При целенаправленном ударе ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования его семье… В Борисовском, Грайворонском, Прохоровском и Шебекинском округах пострадали семь человек. Трое из них продолжают лечение в больницах написал глава региона в мессенджере МАХ

Всего за минувшие сутки киевские боевики атаковали область 117 раз. Над регионом уничтожены 106 вражеских беспилотников.