Москва5 сенВести.В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще 15 человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев на платформе MAX.
К большому сожалению, во время удара ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 15 человек, включая двоих детейнаписал Александр Шуваев
Одного из пострадавших детей доставили в медицинское учреждение, второй лечится амбулаторно. В настоящее время трое взрослых остаются в больницах, двое из них - в тяжелом состоянии.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 146 атак ВСУ на 13 округов Белгородской области. Противник применял артиллерию, РСЗО и сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Силами ПВО ликвидированы 153 дрона.