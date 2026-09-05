В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мужчина, ранены 15 человек

В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек, 15 ранены В Белгородской области в результате ударов ВСУ погиб мужчина, ранены 15 человек

Москва5 сен Вести.В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще 15 человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев на платформе MAX.

К большому сожалению, во время удара ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 15 человек, включая двоих детей написал Александр Шуваев

Одного из пострадавших детей доставили в медицинское учреждение, второй лечится амбулаторно. В настоящее время трое взрослых остаются в больницах, двое из них - в тяжелом состоянии.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 146 атак ВСУ на 13 округов Белгородской области. Противник применял артиллерию, РСЗО и сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Силами ПВО ликвидированы 153 дрона.