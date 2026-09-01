В Белгородской области за сутки зафиксированы 154 атаки ВСУ

Белгородская область за сутки подверглась 154 атакам со стороны ВСУ В Белгородской области за сутки зафиксированы 154 атаки ВСУ

Москва1 сен Вести.Вооруженные формирования Украины совершили 154 атаки на территорию Белгородской области за сутки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области написал Александр Шуваев

Отмечается, что удары наносились по Белгороду и 11 округам. Украинские войска применили артиллерию и РСЗО, а также сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

Силы ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 188 дронов.

В результате атак погиб мирный житель в Валуйском округе. Еще 16 человек, включая ребенка, пострадали. Трое взрослых остаются в больницах, один – в тяжелом состоянии.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал держать лечение раненых на личном контроле.