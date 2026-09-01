Москва1 сенВести.Вооруженные формирования Украины совершили 154 атаки на территорию Белгородской области за сутки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской областинаписал Александр Шуваев
Отмечается, что удары наносились по Белгороду и 11 округам. Украинские войска применили артиллерию и РСЗО, а также сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.
Силы ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 188 дронов.
В результате атак погиб мирный житель в Валуйском округе. Еще 16 человек, включая ребенка, пострадали. Трое взрослых остаются в больницах, один – в тяжелом состоянии.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал держать лечение раненых на личном контроле.