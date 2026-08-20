Москва20 авгВести.Из-за атак ВСУ в Белгородской области за минувшие сутки один человек погиб и 9 были ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в MAX.
Всего за этот период противник атаковал 15 округов региона 130 раз.
К большому сожалению, в Грайворонском округе погибла женщинанаписал врио главы региона
Он также сообщил, что в Белгородском, Борисовском, Грайворонском и Шебекинском округах были ранены девять мирных жителей. Семь пострадавших находятся на стационарном лечении, уточнил Шуваев.
По его данным, ВСУ совершили за эти сутки 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивной системы залпового огня, а также 11 раз производили сбросы взрывных устройств с беспилотников.
Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 176 БПЛА противника, проинформировал врио губернатора Белгородской области.