Москва11 авгВести.За прошедшие сутки ВСУ 126 раз атаковали Белгородскую область. 147 беспилотников были сбиты. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Во время вражеской атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в Краснояружском округе 3 августаговорится в сообщении
Ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Губкинский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.
Семь человек пострадали во время атак дронов в Белгородском и Шебекинском округах. Двое из них продолжают лечение в больницах.