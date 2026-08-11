Один человек погиб, семеро пострадали во время атаки БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области за сутки сбито 147 БПЛА, один человек погиб, семь ранены Один человек погиб, семеро пострадали во время атаки БПЛА в Белгородской области

Москва11 авг Вести.За прошедшие сутки ВСУ 126 раз атаковали Белгородскую область. 147 беспилотников были сбиты. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Во время вражеской атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения в Краснояружском округе 3 августа говорится в сообщении

Ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Губкинский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Семь человек пострадали во время атак дронов в Белгородском и Шебекинском округах. Двое из них продолжают лечение в больницах.