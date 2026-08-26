За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 147 раз

Шуваев рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за последние сутки За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 147 раз

Москва26 авг Вести.За последние 24 часа украинские боевики атаковали территорию Белгородской области 147 раз, над регионом уничтожены 193 беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА... Сбиты и подавлены 193 беспилотника написал Шуваев в мессенджере МАХ

Жертвой киевской агрессии стала один человек, женщина получила смертельные ранения при целенаправленной атаке в Грайворонском округе.

Пострадали 12 мирных жителей, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.