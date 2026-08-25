Один человек погиб и четверо пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла женщина, 4 человека ранены Один человек погиб и четверо пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва25 авг Вести.В результате атак на Белгородскую область со стороны Украины погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атак ВСУ. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина. Выражаем соболезнования ее родным и близким говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

В Шебекино мирная жительница пострадала при атаке FPV-дрона, у нее осколочные ранения шеи и бедра, скорая помощь доставляет ее в больницу.

В поселке Октябрьский БПЛА ударил по машине. Мужчина получил акубаротравму, женщина – множественные осколочные ранения ног.

В поселке Пролетарский ВСУ атаковали спецтехнику, мужчине посекло осколками спину.