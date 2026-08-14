За прошедшие сутки ВСУ 122 раза атаковали территорию Белгородской области За прошедшие сутки боевики ВСУ 122 раза атаковали Белгородскую область

Москва14 авг Вести.За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) 122 раза атаковали территорию Белгородской области, также было сбито 135 вражеских беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Вражеским ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

ВСУ 122 раза атаковали территорию Белгородской области … Противник произвел три артиллерийских обстрела. Также 7 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 135 беспилотников сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак погиб мирный житель, пострадали 10 человек.