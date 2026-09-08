За сутки ВСУ 112 раз атаковали территорию Белгородской области За сутки ВСУ 112 раз атаковали Белгородскую область, сбито 130 дронов

Москва8 сен Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 112 раз атаковали территорию Белгородской области — в результате отражения атак противника сбито 130 беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, один раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 130 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

При целенаправленном ударе врага в Грайворонском округе погиб мирный житель. В других муниципалитетах пострадали четыре человека — у всех состояние средней степени тяжести.