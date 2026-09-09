За сутки ВСУ 161 раз атаковали Белгородскую область — сбито 134 БПЛА

За сутки ВСУ 161 раз атаковали Белгородскую область За сутки ВСУ 161 раз атаковали Белгородскую область — сбито 134 БПЛА

Москва9 сен Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 161 раз атаковали территорию Белгородской области, в ходе отражения вражеских атак сбиты 134 беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.

Удары пришлись по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам.

Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. … 7 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … 134 беспилотника сбиты и подавлены [российскими военнослужащими] написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак ВСУ пострадали 8 мирных граждан. Трое продолжают лечение в больницах.