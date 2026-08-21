Москва21 авгВести.За минувшие сутки ВСУ 142 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в MAX.

Противник наносил удары по Белгороду и 16 округам региона.

В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены четыре человека

говорится в публикации

Одна пострадавшая была госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно, уточнил Шуваев.

Врио губернатора Белгородской области также сообщил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 152 беспилотника ВСУ.