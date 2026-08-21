Москва21 авгВести.За минувшие сутки ВСУ 142 раза атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в MAX.
Противник наносил удары по Белгороду и 16 округам региона.
В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены четыре человекаговорится в публикации
Одна пострадавшая была госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно, уточнил Шуваев.
Врио губернатора Белгородской области также сообщил, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений было сбито и подавлено 152 беспилотника ВСУ.