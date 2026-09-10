Москва10 сенВести.За прошедшие сутки боевики киевского режима 189 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате отражения вражеских атак сбиты 104 беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев.
Удары нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам.
Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня, … 16 раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 104 беспилотниканаписал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических ударов погиб мирный житель, еще 13 человек пострадали.