Один человек погиб в Белгородской области из-за удара ВСУ

Над Белгородской областью за сутки сбили 185 беспилотников Один человек погиб в Белгородской области из-за удара ВСУ

Москва13 сен Вести.В результате удара ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области погиб мужчина, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

К большому сожалению, во время террористического удара со стороны ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель говорится в сообщении

Кроме того, в Белгородском округе ранены три человека, двое госпитализированы.

По данным Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ 164 раза атаковали Белгородскую область, уничтожены 185 украинских беспилотников. В частности, удары были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

ВСУ соврешили 11 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также пять раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.