За сутки в Белгородской области сбито 139 БПЛА, пострадали три человека В Белгородской области сбито 139 беспилотников, пострадали три человека

Москва13 авг Вести.За минувшие сутки в Белгородской области сбито 139 беспилотников ВСУ. Удары нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. В результате атак пострадало три человека. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 3 мирных жителя. Один из них находится на стационарном лечении, два других отпущены амбулаторно говорится в сообщении

Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке БПЛА в Белгороде 24 июля.