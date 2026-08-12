Москва12 авгВести.За минувшие сутки над территорией Белгородской области сбиты и подавлены 139 беспилотников. В результате атак два человека погибли и трое пострадали. Об этом в мессенджере МАХ сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В Белгородском и Грайворонском округах при целенаправленных террористических ударах по мирным гражданам погибли два человека. Кроме того, в Грайворонском округе найдено тело ещё одного мужчины, погибшего в результате атаки дрона. Точная дата происшествия уточняетсяговорится в сообщении
В Белгородском и Ракитянском округах три человека пострадали во время атак БПЛА. Все находятся на амбулаторном лечении.
Под удары ВСУ попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа.