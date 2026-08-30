Шуваев: за сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз

ВСУ атаковали Белгородскую область почти 140 раз за сутки Шуваев: за сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз

Москва30 авг Вести.За последние 24 часа украинские боевики атаковали территорию Белгородской области 138 раз, над регионом уничтожены 136 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА... Сбиты и подавлены 136 беспилотников написал Шуваев в мессенджере МАХ

Под ударами противника оказались 14 округов и областной центр. В результате атак трое мирных жителей погибли, 35 получили ранения разной степени тяжести, среди них – дети и медицинские работники.

В больницах находятся шестеро пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, врачи делают все возможное.