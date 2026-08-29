Два человека, в том числе подросток, ранены в Белгородской области

Во время атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое Два человека, в том числе подросток, ранены в Белгородской области

Москва29 авг Вести.В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека, один из-них девочка-подросток, сообщает региональный оперштаб.

В Корочанском округе в районе села Ломово беспилотник атаковал автомобиль добровольной пожарной команды. Водителя со множественными осколочными ранениями лица, живота и бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. говорится в сообщении

В Белгородском округе в поселке Октябрьский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась 15-летняя девушка. Она получила поверхностные осколочные ранения лица. Пострадавшей оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, для дальнейшего обследования она будет направлена в детскую областную клиническую больницу.