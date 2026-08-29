Москва29 авгВести.В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека, один из-них девочка-подросток, сообщает региональный оперштаб.
В Корочанском округе в районе села Ломово беспилотник атаковал автомобиль добровольной пожарной команды. Водителя со множественными осколочными ранениями лица, живота и бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу.говорится в сообщении
В Белгородском округе в поселке Октябрьский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась 15-летняя девушка. Она получила поверхностные осколочные ранения лица. Пострадавшей оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, для дальнейшего обследования она будет направлена в детскую областную клиническую больницу.