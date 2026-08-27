Москва27 авгВести.Два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, сообщили в региональном оперативном штабе. Пострадавшие доставлены к медикам.
В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в <...> больницуговорится в сообщении
В селе Бессновка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранения получила 17-летняя девушка, она была доставлена в больницу с непроникающими осколочными ранениями рук и грудной клетки. Уточняется, что дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.