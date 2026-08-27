Оперштаб: мужчина и девушка пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Два человека пострадали при атаке дронов на Белгородскую область Оперштаб: мужчина и девушка пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва27 авг Вести.Два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область, сообщили в региональном оперативном штабе. Пострадавшие доставлены к медикам.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С акубаротравмой он доставлен в <...> больницу говорится в сообщении

В селе Бессновка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранения получила 17-летняя девушка, она была доставлена в больницу с непроникающими осколочными ранениями рук и грудной клетки. Уточняется, что дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.