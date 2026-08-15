В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, две женщины ранены

Две женщины в Белгородской области получили ранения из-за атаки дрона В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, две женщины ранены

Москва15 авг Вести.В поселке Красная Яруга Белгородской области две женщины были ранены в результате удара FPV-дрона по автомобилю, в котором они находились. Об этом сообщает оперштаб региона.

Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая – осколочные ранения волосистой части головы и ноги написано в канале ведомства в MAX

Первоначальная медицинская помощь им была оказана в Краснояружской ЦРБ. Продолжать лечение они будут в городской больнице №2 города Белгорода.

Автомобилю нанесен ущерб.