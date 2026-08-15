Москва15 авгВести.В поселке Красная Яруга Белгородской области две женщины были ранены в результате удара FPV-дрона по автомобилю, в котором они находились. Об этом сообщает оперштаб региона.
Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая – осколочные ранения волосистой части головы и ногинаписано в канале ведомства в MAX
Первоначальная медицинская помощь им была оказана в Краснояружской ЦРБ. Продолжать лечение они будут в городской больнице №2 города Белгорода.
Автомобилю нанесен ущерб.