Врач районной больницы пострадала при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области при атаке дрона ранена врач больницы Врач районной больницы пострадала при атаке дрона в Белгородской области

Москва18 июн Вести.В поселке Красная Яруг в результате атаки дрона на автомобиль пострадала врач Краснояружской ЦРБ. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

В городской больнице №2 г. Белгорода у женщины диагностировали акубаротравму. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно говорится в сообщении

На территории коммерческого объекта в селе Первое Цепляево Шебекинского округа сдетонировал дрон, повреждены фасад и остекление. В селе Новая Таволжанка под атаку FPV-дрон попал частный дом, выбиты окна, пробита кровля.

В селах Червона Дибровка, Дорогощь, Головчино, городе Шебекино повреждения получили несколько легковых автомобилей, грузовик, микроавтобус. FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в Шебекино, есть повреждения.

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