Два человека пострадали в Шебекино при атаках БПЛА

В Шебекино при атаке дронов ранения получили два человека Два человека пострадали в Шебекино при атаках БПЛА

Москва8 авг Вести.Женщина и мужчина получили ранения в городе Шебекино Белгородской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

ВСУ с помощью беспилотников продолжают удары по региону. Пострадали два мирных жителя отмечается в публикации

Женщина в Шебекино получила осколочное ранение плеча в результате атаки FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили ее в районную больницу. После оказания необходимой помощи пострадавшую переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены окна и кровля частного дома, а также три автомобиля.

Еще один дрон ударил по припаркованному автомобилю. Пострадал мужчина, который находился рядом. В Шебекинской районной больнице у него диагностировали осколочные ранения грудной клетки и плеча.

При атаках еще нескольких FPV-дронов повреждения получили многоквартирный дом и "Камаз".

В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник взорвался во дворе частного дома. Никто из людей не пострадал, повреждены окна частного дома и две хозяйственные постройки.

В поселке Октябрьский FPV-дрон пробил крышу частного дома. А в селе Почаево Грайворонского крыша дома загорелась после атаки БПЛА. Пожар был оперативно потушен.