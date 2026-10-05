За сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области За сутки ВСУ 153 раза атаковали Белгородской области — сбиты 150 вражеских БПЛА

Москва5 окт Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 153 раза атаковали территорию Белгородской области — в ходе отражения террористических атак сбиты и подавлены 150 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Враг ударил по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

Противник произвел 11 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, 12 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 150 беспилотников сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий киевского режима погиб один мирный житель, различные ранения получили еще 6 человек.