За сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область — сбиты 106 БПЛА

Губернатор Белгородской области: 106 вражеских БПЛА сбиты в регионе За сутки ВСУ 138 раз атаковали Белгородскую область — сбиты 106 БПЛА

Москва8 ноя Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 138 раз атаковали территорию Белгородской области — сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Нанесены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник произвел 8 артиллерийских обстрелов. Кроме того, 4 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … 106 беспилотников сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий ВСУ погиб один мирный житель, пострадали еще трое.