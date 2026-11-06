За сутки ВСУ 109 раз атаковали Белгородскую область — сбито 113 БПЛА

Губернатор Белгородской области: за сутки ВСУ 109 раз атаковали регион За сутки ВСУ 109 раз атаковали Белгородскую область — сбито 113 БПЛА

Москва6 ноя Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 109 раз атаковали территорию Белгородской области, в ходе отражения воздушных атак сбито 113 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Вражеские удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

ВСУ 109 раз атаковали территорию Белгородской области … Противник произвел 9 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 5 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … Сбиты и подавлены 113 [украинских] беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий ВСУ ранения получили три мирных жителя. Также в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при ударе БПЛА по коммерческому объекту в Белгородском округе 25 октября.