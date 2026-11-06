Москва6 нояВести.За прошедшие сутки украинские боевики 109 раз атаковали территорию Белгородской области, в ходе отражения воздушных атак сбито 113 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Вражеские удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.
ВСУ 109 раз атаковали территорию Белгородской области … Противник произвел 9 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 5 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … Сбиты и подавлены 113 [украинских] беспилотниковнаписал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических действий ВСУ ранения получили три мирных жителя. Также в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при ударе БПЛА по коммерческому объекту в Белгородском округе 25 октября.