За сутки ВСУ 114 раз атаковали Белгородскую область — сбиты 147 БПЛА

За сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области За сутки ВСУ 114 раз атаковали Белгородскую область — сбиты 147 БПЛА

Москва7 окт Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 114 раз атаковали Белгородскую область, в ходе отражения вражеских атак сбиты 147 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Нанесены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также 10 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … Сбиты и подавлены 147 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак ранены 7 мирных граждан, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.