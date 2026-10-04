За минувшие сутки ВСУ 141 раз атаковали территорию Белгородской области

Вооруженные силы Украины 141 раз за сутки атаковали Белгородскую область За минувшие сутки ВСУ 141 раз атаковали территорию Белгородской области

Москва4 окт Вести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 141 раз атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Удары пришлись на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Отмечается, что украинские войска восемь раз обстреляли регион из артиллерии и 11 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

За минувшие сутки ВСУ 141 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник совершил восемь артиллерийских обстрелов. Также одиннадцать раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА написал Александр Шуваев

Благодаря работе сил противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 182 беспилотника.

В Грайворонском округе в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. В Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек.