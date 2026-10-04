Москва4 октВести.За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 141 раз атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Удары пришлись на Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
Отмечается, что украинские войска восемь раз обстреляли регион из артиллерии и 11 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.
За минувшие сутки ВСУ 141 раз атаковали территорию Белгородской области… Противник совершил восемь артиллерийских обстрелов. Также одиннадцать раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛАнаписал Александр Шуваев
Благодаря работе сил противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 182 беспилотника.
В Грайворонском округе в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. В Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек.