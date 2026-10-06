Москва6 октВести.За прошедшие сутки украинские боевики 137 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате отражения вражеских атак уничтожены 185 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Враг нанес удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
Противник совершил три артиллерийских обстрела. Кроме того, пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 185 беспилотниковнаписал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических действий ранения получили 11 мирных жителей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.