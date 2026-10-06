За сутки ВСУ 137 раз атаковали Белгородскую область — уничтожены 185 БПЛА

За прошедшие сутки ВСУ 137 раз атаковали Белгородскую область За сутки ВСУ 137 раз атаковали Белгородскую область — уничтожены 185 БПЛА

Москва6 окт Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 137 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате отражения вражеских атак уничтожены 185 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Враг нанес удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник совершил три артиллерийских обстрела. Кроме того, пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 185 беспилотников написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических действий ранения получили 11 мирных жителей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.