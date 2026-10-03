Шуваев: ВСУ 135 раз за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область

Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область 135 раз за сутки Шуваев: ВСУ 135 раз за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область

Москва3 окт Вести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область 135 раз за последние сутки. Об этом сообщает в MAX губернатор региона Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 135 раз атаковали территорию Белгородской области говорится в сообщении

Уточняется, что под ударом оказались Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский. Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

ВСУ 12 раз обстреляли территорию области из артиллерии, авиации и РСЗО, а также 6 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

Силы ПВО сбили и подавили 130 беспилотников противника.