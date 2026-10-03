Москва3 октВести.Украинские боевики атаковали Белгородскую область 135 раз за последние сутки. Об этом сообщает в MAX губернатор региона Александр Шуваев.
За минувшие сутки ВСУ 135 раз атаковали территорию Белгородской областиговорится в сообщении
Уточняется, что под ударом оказались Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский. Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
ВСУ 12 раз обстреляли территорию области из артиллерии, авиации и РСЗО, а также 6 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.
Силы ПВО сбили и подавили 130 беспилотников противника.