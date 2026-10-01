Москва1 октВести.Украинские боевики ударили по Белгородской области 104 раза за последние сутки. Об этом сообщает в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.
За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округамговорится в сообщении
Пострадали четыре мирных жителя в Валуйском и Шебекинском округах. Двое из них госпитализированы.
Три раза противник совершал артиллерийский обстрел. Семь раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотника.
Российским силам ПВО удалось подавить и сбить 94 дрона ВСУ.