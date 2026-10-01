Боевики ВСУ ударили по Белгородской области 104 раза за последние сутки Украинские боевики атаковали Белгородскую область 104 раза за сутки

Москва1 окт Вести.Украинские боевики ударили по Белгородской области 104 раза за последние сутки. Об этом сообщает в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 104 раза атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам говорится в сообщении

Пострадали четыре мирных жителя в Валуйском и Шебекинском округах. Двое из них госпитализированы.

Три раза противник совершал артиллерийский обстрел. Семь раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотника.

Российским силам ПВО удалось подавить и сбить 94 дрона ВСУ.