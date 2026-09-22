Москва22 сенВести.За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 158 раз. В результате ударов 11 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Он добавил, что силы ПВО и мобильные огневые группы различных подразделений уничтожили за сутки 107 вражеских дронов. Также противник применял для атаки артиллерию и реактивные системы залпового огня.
За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах получили ранения 11 человек. Шестеро пострадавших продолжают лечение в больницахнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Последствия ударов ликвидируются. Раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме.