Больше 10 человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 158 раз, пострадали 11 человек Больше 10 человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Москва22 сен Вести.За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 158 раз. В результате ударов 11 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он добавил, что силы ПВО и мобильные огневые группы различных подразделений уничтожили за сутки 107 вражеских дронов. Также противник применял для атаки артиллерию и реактивные системы залпового огня.

За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах получили ранения 11 человек. Шестеро пострадавших продолжают лечение в больницах написал глава региона в мессенджере МАХ

Последствия ударов ликвидируются. Раненым оказывается медицинская помощь в полном объеме.