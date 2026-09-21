За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 150 раз, есть пострадавшие За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 156 раз, ранены 11 мирных жителей

Москва21 сен Вести.За последние 24 часа украинские боевики атаковали территорию Белгородской области 156 раз. Над регионом уничтожены 157 беспилотников. В результате действий противника пострадали 11 мирных жителей, один из них – несовершеннолетний. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под ударами оказались 13 округов, враг также применял артиллерию и реактивные системы залпового огня.

За минувшие сутки ВСУ 156 раз атаковали территорию Белгородской области… Сбито и подавлено 157 беспилотников. В Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали одиннадцать человек, в том числе подросток 17 лет написал глава региона в мессенджере МАХ

Пятеро пострадавших госпитализированы, состояние одного врачи оценивают как крайне тяжелое.