Москва21 сенВести.За последние 24 часа украинские боевики атаковали территорию Белгородской области 156 раз. Над регионом уничтожены 157 беспилотников. В результате действий противника пострадали 11 мирных жителей, один из них – несовершеннолетний. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Под ударами оказались 13 округов, враг также применял артиллерию и реактивные системы залпового огня.
За минувшие сутки ВСУ 156 раз атаковали территорию Белгородской области… Сбито и подавлено 157 беспилотников. В Волоконовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали одиннадцать человек, в том числе подросток 17 летнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Пятеро пострадавших госпитализированы, состояние одного врачи оценивают как крайне тяжелое.