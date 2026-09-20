Москва20 сенВести.За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 139 раз, над регионом уничтожены 299 беспилотников различного типа, сообщил в MAX врио губернатора Александр Шуваев.
В результате атак пострадали семь человек.
Противник совершил пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛАотмечается в сообщении
Мирные жители получили ранения в Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.