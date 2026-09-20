ВСУ 139 раз за сутки атаковали Белгородскую область, 7 человек пострадали

За сутки при 139 атаках ВСУ в Белгородской области пострадали 7 человек ВСУ 139 раз за сутки атаковали Белгородскую область, 7 человек пострадали

Москва20 сен Вести.За прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 139 раз, над регионом уничтожены 299 беспилотников различного типа, сообщил в MAX врио губернатора Александр Шуваев.

В результате атак пострадали семь человек.

Противник совершил пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, семь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА отмечается в сообщении

Мирные жители получили ранения в Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.