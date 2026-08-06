Москва6 авгВести.Украинские боевики 105 раз за последние сутки ударили по территории Белгородской области. Об этом врио губернатора региона Александр Шуваев написал в MAX.
За минувшие сутки ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской областиговорится в сообщении
Взрывные устройства были сброшены с БПЛА 14 раз, также противник совершил 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и РСЗО.
Шуваев уточнил, что за сутки российские силы ПВО уничтожили 219 дронов ВСУ.
От атак пострадали 17 человек, из них десять оказались в больницах.