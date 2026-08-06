Боевики ВСУ 105 раз за сутки атаковали Белгородскую область Белгородская область пережила 105 атак ВСУ за последние сутки

Москва6 авг Вести.Украинские боевики 105 раз за последние сутки ударили по территории Белгородской области. Об этом врио губернатора региона Александр Шуваев написал в MAX.

За минувшие сутки ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской области говорится в сообщении

Взрывные устройства были сброшены с БПЛА 14 раз, также противник совершил 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и РСЗО.

Шуваев уточнил, что за сутки российские силы ПВО уничтожили 219 дронов ВСУ.

От атак пострадали 17 человек, из них десять оказались в больницах.