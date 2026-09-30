Москва30 сенВести.В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены четыре человека, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в мессенджере MAX.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 115 раз атаковали Белгородскую область - удары наносились по Белгороду и 17 округам. Противник совершил пять артиллерийских обстрелов и один сброс взрывного устройства с дрона.
Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 119 беспилотников.
Четыре человека получили ранения в Белгородском и Шебекинском округах.
В Белгородском и Шебекинском округах ранены четыре человека. Один из них находится в тяжелом состояниинаписал Александр Шуваев
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.