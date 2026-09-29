Москва29 сенВести.За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Два человека пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в MAX.
По его словам, удары были нанесены по девяти округам региона.
В Шебекинском округе получили ранения два мирных жителя. Оба продолжают лечение в больницеговорится в публикации
Шуваев также проинформировал, что противник совершил шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня и 10 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
Он подчеркнул, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 96 беспилотников ВСУ были сбиты и подавлены.