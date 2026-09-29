Два человека пострадали при атаках ВСУ по Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 114 раз за сутки, два человека ранены Два человека пострадали при атаках ВСУ по Белгородской области за сутки

Москва29 сен Вести.За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Два человека пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в MAX.

По его словам, удары были нанесены по девяти округам региона.

В Шебекинском округе получили ранения два мирных жителя. Оба продолжают лечение в больнице говорится в публикации

Шуваев также проинформировал, что противник совершил шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня и 10 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

Он подчеркнул, что благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 96 беспилотников ВСУ были сбиты и подавлены.