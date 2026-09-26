Шуваев: за минувшие сутки Белгородскую область атаковали 119 раз

Белгородская область была атакована Украиной 119 раз за сутки Шуваев: за минувшие сутки Белгородскую область атаковали 119 раз

Москва26 сен Вести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была атакована со стороны ВСУ 119 раз. Такие сведения привел врио губернатора региона Александр Шуваев.

Удары были нанесены по 12 округам области и городу Белгороду.

За минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию Белгородской области написал он в канале

Подавлены 116 украинских беспилотников. Десять раз ВСУ обстреливали территорию области с применением реактивных систем залпового огня.

Зафиксировано 8 сбросов взрывчатки с БПЛА.