Москва26 сенВести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была атакована со стороны ВСУ 119 раз. Такие сведения привел врио губернатора региона Александр Шуваев.

Удары были нанесены по 12 округам области и городу Белгороду.

За минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию Белгородской области

написал он в канале

Подавлены 116 украинских беспилотников. Десять раз ВСУ обстреливали территорию области с применением реактивных систем залпового огня.

Зафиксировано 8 сбросов взрывчатки с БПЛА.