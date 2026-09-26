Москва26 сенВести.Территория Белгородской области за прошедшие 24 часа была атакована со стороны ВСУ 119 раз. Такие сведения привел врио губернатора региона Александр Шуваев.
Удары были нанесены по 12 округам области и городу Белгороду.
За минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию Белгородской областинаписал он в канале
Подавлены 116 украинских беспилотников. Десять раз ВСУ обстреливали территорию области с применением реактивных систем залпового огня.
Зафиксировано 8 сбросов взрывчатки с БПЛА.