Шуваев: за минувшие сутки ВСУ 150 раз атаковали Белгородскую область

В Белгородской области сбито и подавлено 145 БПЛА за сутки Шуваев: за минувшие сутки ВСУ 150 раз атаковали Белгородскую область

Москва23 сен Вести.За прошедшие 24 часа на территории Белгородской области было перехвачено 145 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

145 беспилотников сбиты и подавлены написал он в своем канале в MAX

Всего было совершено 150 атак на территорию приграничного региона. Удары были нанесены по 13 округам.

Украина также 14 раз обстреливала Белгородскую область с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.

Зафиксировано и 6 сбросов взрывных устройств с БПЛА.