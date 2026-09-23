Москва23 сенВести.За прошедшие 24 часа на территории Белгородской области было перехвачено 145 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
145 беспилотников сбиты и подавленынаписал он в своем канале в MAX
Всего было совершено 150 атак на территорию приграничного региона. Удары были нанесены по 13 округам.
Украина также 14 раз обстреливала Белгородскую область с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.
Зафиксировано и 6 сбросов взрывных устройств с БПЛА.