Москва23 сенВести.За прошедшие 24 часа на территории Белгородской области было перехвачено 145 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

145 беспилотников сбиты и подавлены

написал он в своем канале в MAX

Всего было совершено 150 атак на территорию приграничного региона. Удары были нанесены по 13 округам.

Украина также 14 раз обстреливала Белгородскую область с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.

Зафиксировано и 6 сбросов взрывных устройств с БПЛА.