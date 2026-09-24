Шуваев: 62 беспилотника сбиты и подавлены над Белгородской областью за сутки

За сутки над Белгородской областью сбили более 60 украинских БПЛА Шуваев: 62 беспилотника сбиты и подавлены над Белгородской областью за сутки

Москва24 сен Вести.За последние 24 часа ВСУ атаковали Белгородскую область 33 раза, над регионом системой противовоздушной обороны и силами огневых мобильных групп различных подразделений уничтожены 62 вражеских беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Также противник использовал артиллерию и семь раз сбрасывал взрывчатку с БПЛА. Под ударами оказались 8 округов.

За минувшие сутки ВСУ 33 раза атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 62 беспилотника сбиты и подавлены написал глава региона в мессенджере МАХ

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами сбили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины.