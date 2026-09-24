Минобороны: ПВО сбила 40 украинских БПЛА в течение ночи над регионами РФ

Средства ПВО за ночь перехватили 40 БПЛА ВСУ над российскими регионами Минобороны: ПВО сбила 40 украинских БПЛА в течение ночи над регионами РФ

Москва24 сен Вести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Ростовской областями, а также над территориями Краснодарского края и Республики Крым.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 23 сентября н года до 08.00 мск 24 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и Одесской области.