МО РФ: силы ПВО сбили 45 вражеских беспилотников над Россией за 12 часов

Средства ПВО уничтожили 45 БПЛА над регионами РФ МО РФ: силы ПВО сбили 45 вражеских беспилотников над Россией за 12 часов

Москва21 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.

Беспилотники были сбиты в период с 08.00 до 20.00 мск над территориями шести регионов.

В течение дня, с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

По данным МО РФ, дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областями, Республикой Башкортостан и Республикой Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что российской стороне удалось поразить 634 БПЛА в зоне спецоперации за сутки. Кроме того, ПВО уничтожила по четыре управляемых авиабомбы и снаряда американской РСЗО HIMARS.