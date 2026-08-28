Атаки 261 БПЛА Украины были отражены в Белгородской области

В Белгородской области сбили 261 беспилотник за сутки Атаки 261 БПЛА Украины были отражены в Белгородской области

Москва28 авг Вести.В Белгородской области за прошедшие 24 часа был сбит и подавлен 251 беспилотник ВСУ. Такими данными поделился врио губернатора региона Александр Шуваев.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 261 беспилотник сбит и подавлен написал он в национальном мессенджере MAX

Пять раз украинские формирования совершали обстрел территории области, использовав артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Совершено также и восемь сбросов взрывчатки с БПЛА.