Боевики ВСУ 140 раз за последние сутки ударили по Белгородской области

Украинские боевики атаковали Белгородскую область 140 раз за сутки Боевики ВСУ 140 раз за последние сутки ударили по Белгородской области

Москва2 сен Вести.Украинские боевики 140 раз за последние сутки ударили по территории Белгородской области. Об этом написал в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.

За минувшие сутки ВСУ 140 раз атаковали территорию Белгородской области говорится в сообщении

Под ударами оказались, Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.

Было совершено девять обстрелов с применением РСЗО и артиллерии. Также девять раз противник сбрасывал с БПЛА взрывные устройства. Расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения сбили и подавили 143 беспилотника.