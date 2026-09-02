Москва2 сенВести.Украинские боевики 140 раз за последние сутки ударили по территории Белгородской области. Об этом написал в MAX врио губернатора региона Александр Шуваев.
За минувшие сутки ВСУ 140 раз атаковали территорию Белгородской областиговорится в сообщении
Под ударами оказались, Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский и Шебекинский округа.
Было совершено девять обстрелов с применением РСЗО и артиллерии. Также девять раз противник сбрасывал с БПЛА взрывные устройства. Расчеты противовоздушной обороны и другие задействованные подразделения сбили и подавили 143 беспилотника.