Над Белгородской областью за прошедшие 24 часа уничтожено 125 беспилотников

На территории Белгородской области отражена атака 125 БПЛА за сутки Над Белгородской областью за прошедшие 24 часа уничтожено 125 беспилотников

Москва29 авг Вести.В воздушном пространстве Белгородской области за минувшие 24 часа была предотвращена атака 125 беспилотников Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 125 беспилотников написал глава области

Он также отметил, что украинской армией также совершено 7 обстрелов с помощью артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.

Четырежды с БПЛА сбрасывались взрывные устройства.