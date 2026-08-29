Москва29 авгВести.В воздушном пространстве Белгородской области за минувшие 24 часа была предотвращена атака 125 беспилотников Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 125 беспилотниковнаписал глава области
Он также отметил, что украинской армией также совершено 7 обстрелов с помощью артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня.
Четырежды с БПЛА сбрасывались взрывные устройства.