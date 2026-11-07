Москва7 нояВести.За прошедшие сутки украинские боевики 101 раз атаковали территорию Белгородской области, в ходе отражения воздушных атак сбиты 166 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.
Противник произвел 3 артиллерийских обстрела. Также 3 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 166 беспилотников сбиты и подавленынаписал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ
В результате вражеских действий пострадали 6 мирных граждан — один из них находится в тяжелом состоянии.