За сутки ВСУ 101 раз атаковали Белгородскую область — сбиты 166 БПЛА

Власти Белгородской области рассказали об оперативной обстановке в регионе За сутки ВСУ 101 раз атаковали Белгородскую область — сбиты 166 БПЛА

Москва7 ноя Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 101 раз атаковали территорию Белгородской области, в ходе отражения воздушных атак сбиты 166 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Удары пришлись по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник произвел 3 артиллерийских обстрела. Также 3 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 166 беспилотников сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеских действий пострадали 6 мирных граждан — один из них находится в тяжелом состоянии.