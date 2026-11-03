За сутки 123 украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области

За прошедшие сутки 123 украинских БПЛА сбиты в Белгородской области За сутки 123 украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области

Москва3 ноя Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 61 раз атаковали территорию Белгородской области — сбиты и подавлены 123 укрбеспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Враг нанес удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Противник совершил 2 артиллерийских обстрела … Шесть раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 123 беспилотника сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеской агрессии пострадали два мирных жителя. После оказания необходимой медпомощи они отправлены на амбулаторное лечение.