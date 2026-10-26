Москва26 октВести.Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 113 раз атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. Удары наносились по 15 округам. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в мессенджере MAX.
За минувшие сутки ВСУ 113 раз атаковали территорию Белгородской областиговорится в публикации
Отмечается, что ВСУ восемь раз применили артиллерию и сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников. За сутки над территорией региона было ликвидировано 109 дронов.
В результате атак 18 человек получили травмы различной степени тяжести.
По данным оперативного штаба Белгородской области, атаки затронули Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.
Повреждения получили частные и многоквартирные дома, коммерческие и социальные объекты, объекты инфраструктуры, автомобили и автобусы, а также линии электропередачи. В нескольких населенных пунктах произошли возгорания - в том числе жилых домов, хозяйственных построек и складского помещения.