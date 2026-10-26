Белгородская область пережила 113 атак ВСУ за сутки, сбито 109 беспилотников ВСУ за сутки 113 раз атаковали Белгородскую область, ликвидировано 109 дронов

Москва26 окт Вести.Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 113 раз атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. Удары наносились по 15 округам. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев в мессенджере MAX.

За минувшие сутки ВСУ 113 раз атаковали территорию Белгородской области говорится в публикации

Отмечается, что ВСУ восемь раз применили артиллерию и сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников. За сутки над территорией региона было ликвидировано 109 дронов.

В результате атак 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным оперативного штаба Белгородской области, атаки затронули Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, коммерческие и социальные объекты, объекты инфраструктуры, автомобили и автобусы, а также линии электропередачи. В нескольких населенных пунктах произошли возгорания - в том числе жилых домов, хозяйственных построек и складского помещения.