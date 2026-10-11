За сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородчину — уничтожены 192 беспилотника

За сутки 192 дрона ВСУ ликвидированы в Белгородской области За сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородчину — уничтожены 192 беспилотника

Москва11 окт Вести.За прошедшие сутки украинские боевики 130 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате отражения вражеских атак уничтожены 192 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красненскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам.

За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области … Противник совершил 6 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии … , 3 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА … 192 беспилотника сбиты и подавлены написал Шуваев в своем канале в мессенджере МАХ

В результате украинских атак ранения получили 16 человек, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.