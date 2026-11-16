Москва16 нояВести.Губернатор Белогородской области Александр Шуваев рассказал в MAX, что за минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию региона.
Противник атаковал Белгород и 16 округов.
Произведены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округамсказано в сообщении
Кроме того, противник совершил 5 артиллерийских обстрелов и 3 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
Благодаря работе зенитных расчетов ликвидирован 361 беспилотник.
По словам главы субъекта, не обошлось без пострадавших. В Белгороде, Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 9 человек, четверо из них находятся в больнице.