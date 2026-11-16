ВСУ 154 раза за сутки атаковали Белгородскую область, пострадали 9 человек

За минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию Белгородской области ВСУ 154 раза за сутки атаковали Белгородскую область, пострадали 9 человек

Москва16 ноя Вести.Губернатор Белогородской области Александр Шуваев рассказал в MAX, что за минувшие сутки ВСУ 154 раза атаковали территорию региона.

Противник атаковал Белгород и 16 округов.

Произведены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам сказано в сообщении

Кроме того, противник совершил 5 артиллерийских обстрелов и 3 раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

Благодаря работе зенитных расчетов ликвидирован 361 беспилотник.

По словам главы субъекта, не обошлось без пострадавших. В Белгороде, Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 9 человек, четверо из них находятся в больнице.